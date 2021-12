Les préparatifs sont actuellement en cours à Batna pour la création d’un observatoire des zones humides des Sebkhas des Aurès, a indiqué mardi Abdelkarim Si Bachir, président de l’association biologie, biodiversité et durabilité (BBD).

Ce projet, de dimension internationale, sera supervisé par l’Association nationale algérienne d'ornithologie (ANAO), a précisé l'universitaire en marge de l’atelier tenu au deuxième et dernier jour du symposium national sur "Les forêts des Aurès, biodiversité, services écosystémiques et conservation", organisé par la Faculté des sciences de la nature et de la vie de l’université Batna-2 et le club scientifique "One soul".

Sa concrétisation sera assurée en coordination avec le Parc national de Belezma, la Conservation de wilaya des forêts, la Direction de l’environnement et l’Association scientifique BBD, selon la même source.

Cet observatoire assurera l’observation et le suivi de la biodiversité des zones humides constituées par les Sebkhas des Aurès et œuvrera en faveur de leur préservation et leur durabilité, a ajouté le chercheur.

Un projet si milaire a été lancé, il y a deux ans de cela, pour la création d’un observatoire et un réseau d’observation et de suivi de la biodiversité du Parc national de Belezma (Batna) avec en plus la création d’un musée des sciences de la nature dont les travaux de réalisation au sein du parc "avancent bien", a souligné M. Si Bachir, rappelant que ce projet a été également initié par l’association scientifique BBD et la faculté des sciences de la nature et de la vie de l’université Batna-2.

Le chercheur universitaire a relevé que les participants aux diverses manifestations scientifiques, organisées par cette association, préconisent souvent l’orientation vers la création d’un observatoire en tant que moyen de préservation et de valorisation des ressources naturelles.

L’un des objectifs de cette orientation est de mettre sur pied des équipes de veille écologique, au sein du parc national de Belezma et des zones humides des Sebkhas des Aurès, composées d’universitaires, d’étudiants et de membres d’associations écologiques.

Le symposium, tenu deux jours durant à la bibliothèque centrale de l’université Batna-2, a donné lieu à des communications sur l’importance économique, écologique et historique des forêts des Aurès et sur leurs rares essences, dont le cèdre de l’Atlas et le genévrier thurifère, et les moyens de leur protection et valorisation.