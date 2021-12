Les éléments de la section de recherches de la Gendarmerie nationale de Souk Ahras, ont saisi 139 quintaux de blé et d’orge destinés à la spéculation dans la commune de Tiffech, a-t-on appris mardi auprès de ce corps de sécurité.

Selon le chargé de communication et de l’information du groupement territorial de la gendarmerie nationale de cette wilaya, le commandant Nasreddine Chaoui, lors de cette même opération, 5 quintaux de semences de blé tendre (farine) traités et 81,5 quintaux d’engrais azotés ont été saisis, ajoutant que la valeur financière des produits saisis dépasse 1,7 million DA.

L’opération a été effectuée suite à l’exploitation d’informations reçues par les services de ce corps de sécurité faisant état d’une mauvaise gestion par certains commerçants de ladite localité de produits subventionnés par l’Etat, a souligné la même source.

La saisie du blé et l’orge, ainsi que les semences de blé tendre traitées et les engrais azotés, a été effectuée après une perquisition dans une habitation de cette commune et un entrepôt appartenant à une personne répondant aux initiales S.L., a- t-on signalé de même source.