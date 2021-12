Mobilis encourage l’Équipe Nationale de Football pour le match décisif, comptant pour la demi-finale de la Coupe Arabe de la FIFA - Qatar 2021, qui se jouera le mercredi 15 décembre à 20h00 au stade Al-Thumama de Doha, contre le Qatar.

Ainsi, l’Algérie a rejoint le carré d’or de la Coupe Arabe et s’est offert une place en demi-finale en disposant du Maroc au terme d’une rencontre très disputée, le samedi 11 décembre au stade Al Thumama, à l’issue des 90 minutes réglementaires et des prolongations (2-2), les verts se sont imposés aux tirs au but (5-3).

La sélection Algérienne défiera ce mercredi le Qatar, pays hôte de ce tournoi, qui a facilement battu en quarts de finale les Emirats Arabes Unis sur le score de 5 à 0, le vendredi 10 décembre.

L’équipe gagnante de ce match, rencontrera le vainqueur de la première demi-finale qui opposera la Tunisie et l’Égypte à 16h00.

La finale aura lieu samedi 18 décembre à 16h00 à Al-Khor, alors que le match pour la troisième place se jouera le même jour à 11h00 à Doha.

Mobilis, encourage l’Équipe Nationale, durant cette compétition, et ne ménagera aucun effort à les soutenir.

Bon courage et bonne chance aux Verts !