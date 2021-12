L'Etat ivoirien a prévu un financement de 4,7 milliards de Fcfa (6,8 millions euros), représentant le budget de la participation de la Côte d’Ivoire, l'un des adversaires de l'Algérie à la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) prévue au Cameroun (9 janvier-6 février), a indiqué lundi la directrice générale de l’Office national des sports (ONS), Mme Mariame Koné Yoda, citée mardi par la presse locale "Le financement global pour la CAN 2021, au Cameroun, s'élève à 4,7 milliards Fcfa", a indiqué Mme Mariame Koné Yoda, précisant que cela comprend "les primes de qualification, les primes de sélection, la préparation et la participation". En outre, le financement prévoit la délégation sportive, une délégation administrative, financière et d'officiels.

Il prend aussi en compte la prise en charge d’une délégation de supporters et de journalistes, précise la même source.

La responsable a assuré que le financement de la CAN 2021, au Cameroun, est "un acquis, car prévu au budget 2022 de l'Office national des sports". Selon le plan de décai ssement élaboré par le trésor public, le premier décaissement est prévu pour les phases de poules, le second pour les 8e de final, le troisième pour les quarts de finale et le quatrième pour les demi-finales et la finale.

CAN 2023 : les préparatifs battent leur plein

Par ailleurs, et dans le cadre de l'organisation par la Côte d’Ivoire de la CAN-2023, l'Etat ivoirien s'est engagé à doter les villes hôtes d’infrastructures sportives et d’hébergements, conformément aux exigences de la CAF.

Il s'agit d'Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pedro et Yamoussoukro.

En plus des cinq stades devant accueillir les athlètes, le ministère des Sports et de l’économie sportive, a décidé de mettre aux normes internationales le Stade Olympique Alassane Ouattara, qui devrait accueillir le match d’ouverture de la compétition.

Un stade couvert, de 20.000 places est en construction à Korhogo (nord), où un hôtel 3 étoiles de 50 lits pour les sportifs est en réalisation, a relevé la directrice générale de l’ONS, soulignant que le taux global de réalisation des travaux est estimé à 77,8%.

Le stade de Bouaké, la métropole du centre ivoirien, lui, passera de 25.000 places à 40.000 places et sera réalisé sur 30 hectares.

La ville abritera une cité CAN de 32 villas. Le taux global de l’ensemble des travaux a atteint 81%.

A San-Pedro, la deuxième ville portuaire ivoirienne, un stade de 20.000 places est en construction.

Une cité CAN de 32 villas et quatre terrains d’entraînement sont également en réalisation.

Le taux d’avancement de tous ces travaux est de 63,1%.

Dans la capitale politique, Yamoussoukro, un stade de 20.000 places est en construction ainsi que quatre terrains d’entraînement, pour un taux d’avancement réel de 95% pour l’ensemble des travaux.

Le stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, connaît une extension et enregistre actuellement un taux d’exécution de 13,5%.

Mme Mariame Koné Yoda a fait savoir que la fin des travaux est prévue pour le 31 décembre 2022.

"Nous sommes en train de mettre la pression pour que les délais des travaux soient atteints à juin-juillet 2022", a-t-elle déclaré, avant de faire observer que le taux d'avancement de tous les travaux engagés est de 70%.