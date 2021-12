L’université Salah Boubnider (Constantine-3) est le premier établissement d’enseignement supérieur algérien à intégrer la liste des universités mondiales dont les innovations scientifiques de ses chercheurs bénéficient de la protection de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a révélé lundi le représentant de cette Organisation en Algérie, Mohamed Salek Ahmed Athmane.

«L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a intégré l’université Salah Boubnider (Constantine-3) compte tenu du niveau d’innovation de ses chercheurs et leur nombre en augmentation annuellement, en plus de la politique élaborée dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle conformément aux normes internationales requises», a déclaré ce responsable à l’APS en marge du lancement, à l’université Salah Boubnider, de la politique de la propriété intellectuelle, première à l’échelle nationale.

Pour sa part, le recteur de l’université Constantine-3, Ahmed Bouras, a indiqué que son administration «a pris l’initiativ e car consciente de l’importance de la propriété intellectuelle et désire encourager et stimuler les recherches scientifiques et les oeuvres innovantes, ce qui l’a poussée à élaborer une stratégie basée sur la mise en place de cadres réglementaires pour protéger la propriété intellectuelle et mettre à la disposition des chercheurs les moyens nécessaires pour une meilleure gestion de la connaissance».

De son côté, Nawel Outili Boucheloukhe, directrice du bureau de la propriété intellectuelle et du centre d’appui à la technologie et à l’innovation à l’université Salah Boubnider, a précisé que «la politique pilote de la propriété intellectuelle adoptée par cette université s’articule autour de plusieurs principes, dont le plus important est de fixer les règles et les conditions déterminant la propriété intellectuelle, les infrastructures d’encadrement et les procédures y afférentes, en plus de déterminer les revenus et les droits des chercheurs».

En plus de l’accompagnement pédagogique et de la mise en place des moyens techniques et technologiques au profit des chercheurs de l’université, les porteurs d’idées innovantes bénéficieront de brevets d’invention délivrés par l’OMPI avec la possibilité de financer leurs œuvres en vue de les concrétiser dans des projets industriels et économiques au ser vice de l’économie locale et nationale, a-t-on indiqué. Abritée par la Faculté des Sciences de l’information et de la communication, la cérémonie de lancement de la politique de la propriété intellectuelle, première à l’échelle nationale, à l’université Salah Boubnider Constantine-3, a été marquée par la présentation de 10 interventions d'experts internationaux activant dans ce domaine.