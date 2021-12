Le Conseil de sécurité tient mardi son briefing mensuel, suivi de consultations à huis clos, sur la situation au Yémen, déchiré par la guerre depuis des années.

L'envoyé spécial pour le Yémen, Hans Grundberg, et le sous-secrétaire général par intérim aux affaires humanitaires, Ramesh Rajasingham devraient présenter un exposé au cours de ce briefing, indique l'ONU sur son site.

L'intervention de Grundberg sera axée, note l'ONU, notamment sur l'offensive soutenue des éléments d'Ansarullah (dit Houthis) dans le gouvernorat de Marib et la situation dans le gouvernorat de Hodeidah.

Selon la même source, il est attendu que les membres du Conseil cherchent à en savoir plus, au cours de ce briefing, "sur la stratégie que Grundberg a développée pour relancer le processus politique".

L'envoyé spécial pour le Yémen a, pour rappel, fait part récemment de son intention de créer un processus plus inclusif que les efforts précédents de l'ONU, qui se concentraient sur les négociations entre deux parties (le gouvernement yéménite et les Houthis), en impliquant d'autres groupes qu i seront la clé du succès de toute négociation pour un règlement politique.

Pour ce faire , M. Grundberg s'est rendu dans le gouvernorat de Taïz, la première visite de ce type d'un envoyé spécial de l'ONU depuis le début de la guerre, où il a rencontré des représentants des autorités locales, des partis politiques, des entreprises et de la société civile de la ville de Taïz et de la ville d'At Turbah.

Dans le même but, l'envoyé spécial pour le Yémen a effectué des visites au Koweït, en Egypte et en Russie. "Sa visite au Caire a inclus des consultations avec des interlocuteurs yéménites - parlementaires, représentants de partis politiques, organisations de la société civile et professionnels des médias - sur les moyens d'entamer un dialogue inclusif sur les priorités politiques, économiques et sécuritaires", selon un communiqué du bureau de l'envoyé spécial.

Implications humanitaires sur les populations

Pour sa part, Ramesh Rajasingham aborderait lors de son intervention les implications humanitaires des combats dans les gouvernorats de Marib et Hodeidah.

Il peut signaler que les combats à Marib ont déplacé plus de 16.000 personnes en novembre, portant le nombre total de personnes déplacées depuis septembre à 45.000.

Rajasingham peut également signaler que le déplacement des lignes de front à Hodeidah et les combats qui ont suivi ont déplacé plus de 25.000 personnes, principalement dans le gouvernorat, comme indiqué dans la mise à jour humanitaire d'OCHA (Bureau de la coordination des affaires humanitaires) du 7 décembre.

En outre, le sous-secrétaire général par intérim aux affaires humanitaires pourrait mettre en évidence le déclin historique continu de la valeur du rial yéménite.

Par ailleurs, le Conseil de sécurité pourrait mettre la lumière sur la situation des droits de l'homme au Yémen. Le 2 décembre, un groupe de plus de 60 organisations de la société civile a envoyé une déclaration conjointe à l'Assemblée générale des Nations unies, l'exhortant à établir un mécanisme d'enquête pour recueillir et préserver les preuves de graves atteintes aux droits humains et violations du droit international au Yémen.

La déclaration indique qu'un nouveau mécanisme est nécessaire de toute urgence à la lumière de l'échec du Conseil des droits de l'homme en octobre à renouveler le mandat du Groupe d'éminents experts internationaux et régionaux sur le Yémen (GEE) - qui a été créé en 2017 pour surveiller et faire un rapport sur la situation des droits humains dans le pays -.