Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont exécuté de nouvelles attaques contre des positions des forces de l'occupant marocain dans les secteurs Mahbes et Aousserd, a indiqué le ministère sahraoui de la Défense dans son communiqué N 396.

Selon le communiqué rapporté par l'Agence de presse sahraouie (SPS), «les unités de l'APLS ont mené des attaques ciblant des retranchements des forces de l'occupant marocain dans les régions de Laaked et Aguerara Forcik (secteur Mahbes)».

L'APLS a mené également des offensives contre les forces de l'occupant marocain dans la région du nord de Assetila Ould Bouguerin (secteur Aousserd).

L'armée sahraouie poursuit ses offensives contre les forces d'occupation marocaines qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables le long du mur de la honte, a conclu la même source.