Les travaux du 14e atelier de la Ligue des oulémas, prêcheurs et imams du Sahel (LOPIS) sur «Le rôle des Oulémas dans la lutte contre le Crime organisé et le terrorisme», ont repris mardi à Abuja, Pour son deuxième et dernier jour, cet atelier se penchera sur les expériences des Etats membres de l'Unité de Fusion et de Liaison des pays du Sahel (UFL) dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme dans la région, et sortira avec des recommandations pour une meilleure contribution des Oulémas dans ce domaine.

La première journée de cet atelier a été marquée par les interventions des représentants de ces états, qui ont souligné à l'unanimité que l'éradication du terrorisme, de l'extrémisme et du crime organisé dépend de la capacité des pays du Sahel à orienter leurs efforts vers un seul objectif.

Avec la propagation du terrorisme et l'expansion de ses activités criminelles, il est primordial pour les ces états de conjuguer leurs efforts, ont souligné les participants à cet atelier mettant en avant le rôle des imams et des Oulémas pour redresser la situation, en corrigeant notamment les faux concepts religieux diffusés par les organisations terroristes à travers les médias et les réseaux sociaux.

Créé en 2013, la LOPIS compte des imams, prêcheurs et oulémas de 11 pays membres, huit sont membres permanents de l'UFL (Algérie, Burkina Faso, Libye, Mauritanie, Mali, Niger, Nigeria et Tchad), et trois sont membres observateurs (Guinée, Sénégal et Côte d'Ivoire).