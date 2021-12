La conseillère du secrétaire général des Nations unies pour la Libye, Stephanie Williams, a réaffirmé, lundi, le soutien de l'ONU aux élections lbyennes, rapportent des médias locaux.

Mme. Williams qui a pris ses fonctions de conseillère du SG de l'ONU, dimanche, a souligné «le soutien des Nations Unies aux élections libyennes comme le seul et optimal moyen de réaliser le transfert pacifique du pouvoir et les aspirations des Libyens vers un Etat démocratique sûr et stable», rapporte l'agence de presse libyenne (LANA). L'Américaine, s'est entretenue avec le président du bureau de la Haute Commission électorale nationale libyenne, Imad Al-Sayeh, ce lundi soir, en présence du membre de la Commission, Abdul Hakim Al-Shaab.

Selon les sources de la Commission, les discussions ont porté sur l'évolution du processus électoral, les derniers développements sur la scène politique libyenne et ses répercussions sur les prochaines élections présidentielles et législatives, ainsi que les moyens de renforcer les efforts nationaux pour faire de ce droit une succès et d'être dans les temps. Mme. Williams, est arrivée, dimanche, à Tripoli, pour notamment soutenir la tenue des élections libyennes prévues le 24 décembre en cours.

Aboutissement d'un processus politique inter-libyen laborieux parrainé par l'ONU, les élections en Libye sont censées tourner la page d'une décennie de violences.

Pour ce double scrutin, plus de 2,83 millions de Libyens, sur environ 7 millions d'habitants, se sont inscrits sur la plateforme en ligne de la Commission électorale libyenne.