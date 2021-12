Le délégué de la Fédération Internationale de Football (FIFA) aux Jeux méditerrané ns, Toufik Korichi a affirmé que le stade de football en gazon naturel d'une capacité de 40 000 places est «un chef d'œuvre de haut standing selon les normes internationales».

«Le complexe sportif olympique d'Oran, qui comprend un terrain de football d'une capacité de 40 000 spectateurs en gazon naturel, dont les travaux sont achevés , ainsi qu'une salle omnisports et le centre aquatique sont de haute qualité répondant aux normes internationales et une source de fierté pour l'Algérie», a déclaré, à l'APS, M. Korichi. «L’Algérie a fourni de grands efforts pour être à la hauteur de ces jeux qu’abritera Oran du 25 juin au 5 juillet 2022», a-t-il souligné, ajoutant que ces infrastructures pourront être exploitées à l’avenir pour développer le sport algérien dans divers domaines dont le football, les jeux collectifs (handball, baskett-ball et volley-ball). M Korichi a fait savoir que les représentants des missions et délégués techniciens des fédérations internationales ont exprimé leur satisfaction lors de leur visite d’inspection au complexe sportif olympique et au village méditerranéen quant à l’avancement des travaux, surtout en ce qui concerne la salle omnisports d’une capacité de 6.000 places, le centre aquatique et les améliorations opérées sur d’autres structures pour être prêtes à la date fixée.

Le complexe sportif olympique d'Oran est considéré comme l'une des infrastructures sportives les plus importantes dont le mouvement sportif national s'est doté, car il regroupe le stade de football en gazon naturel dont la réception est programmée dans les prochains jours, ainsi qu'un terrain d'athlétisme d'une capacité de 4 000 places qui n'attend que l'installation de sa piste et la pose du gazon naturel dans un délai d'un mois pour son entrée en service.

En plus de ces deux infrastructures, la deuxième partie du complexe se compose d'une salle omnisports d'une capacité de 6.000 places et d'un centre aquatique avec trois bassins, dont deux bassins olympiques et un troisième semi-olympique.