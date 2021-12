Le Comité d’organisation des Jeux méditerranéens (COJM), prévus l'été prochain à Oran, désignera "dans les prochains jours" une entreprise internationale pour la numérisation de la 19e édition, a-t-on appris mardi du directeur général du COJM, Salim Iles.

"Nous avons déjà élaboré un cahier de charge contenant toutes les conditions posées par le Comité international des jeux (CIJM). Nous sommes actuellement en contact avec quatre entreprises internationales spécialisées dans le domaine et ayant une longue expérience en la matière", a-t-il fait savoir. "Nous sommes dans la dernière étape des consultations avant d’opter pour l’une des entreprises candidates. Il s’agit d’une priorité pour nous, vu que la numérisation est la colonne vertébrale dans l’organisation des JM", a-t-il poursuivi.

Le directeur général du COJM a insisté, en outre, sur l’importance des solutions numériques pour une meilleure organisation de cette manifestation sportive. Selon l'ancien champion en natation, les jeux " ont tant besoin du numérique pour une meilleure organisation", soutenant que le succès d'un tel événement sportif nécessite les nouvelles technologies.

Les solutions numériques dont a besoin le COJM ont trait, entre autres, à la gestion du contrôle et de la lutte anti-dopage et tout ce qui a relation avec le volet médical de prise en charge des sportifs, à la fiche technique de chaque sportif, à la localisation géographique concernant le transport des sportifs, à l’arbitrage et à d'autres domaines.

Cet aspect figure parmi les volets abordés lors du séminaire des chefs de mission et délégués techniques des fédérations sportives internationales, dont les disciplines sont concernées par les jeux, tenu à Oran samedi et dimanche passés, rappelle-t-on.