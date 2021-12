Les parents parviennent à identifier les signes avant-coureurs des crises d'asthme de leurs enfants mais ne traitent pas les symptômes assez tôt pour freiner ou éviter la crise. Selon les résultats d'une étude menée par des chercheurs de l'université Washington School of Medicine in St. Louis, publiés dans Annals of Allergy, Asthma and Immunology, les parents attendent trop longtemps pour traiter les crises d'asthme de leurs enfants.

Les parents identifient facilement les symptômes liés aux crises d'asthme de leurs enfants comme la toux, l'essoufflement, les gênes et douleurs respiratoires ou certains signes comportementaux, mais ils ne savent pas comment utiliser l'albuterol, un bronchodilateur qui permet de relaxer les muscles des voies respiratoires.

Ainsi, les parents auraient l'opportunité d'intervenir plus tôt afin de réduire l'intensité des crises d'asthme de leurs enfants et d'éviter de se rendre aux urgences régulièrement. "A chaque fois que les enfants ont une crise, la plupart des parents ont remarqué des signes avant-coureurs. Mais, malgré cela, ils n'ont pas donné de traitement adéquat à leurs enfants. Si les parents les soignaient avec de l'albuterol plus tôt, ils pourraient gérer la crise à domicile et éviter un voyage aux urgences", indique Jane Garbutt, Directrice de l'université Washington Pediatric and Adolescent Ambulatory Research Consortium.