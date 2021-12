Les futurs pères devraient arrêter de fumer avant la conception d'un enfant, selon une nouvelle étude scientifique norvégienne. En effet, la consommation de cigarettes favorise le développement de l'asthme chez les petits.

Le tabagisme même du père a des conséquences négatives sur la santé de l'enfant, selon les résultats d'une étude présentée au Congrès de la Société européenne de pneumologie (European Respiratory Society- ERS) de Munich. En effet, fumer des cigarettes avant la conception d'un bébé augmente les risques qu'il soit asthmatique plus tard. Les chercheurs de l'Université de Bergen ont réalisé une étude sur 13 000 hommes et femmes pour comprendre les liens entre le tabagisme des pères et l'asthme non-allergique des enfants.

L'asthme, c'est une maladie chronique qui se caractérise par des difficultés à respirer, accompagnées, ou non, d'une toux sèche, de crises d'essoufflement avec une respiration soufflante. La fréquence et l'intensité des crises varie dans le temps et d'une personne à l'autre. Les symptômes peuvent ainsi se manifester plusieurs fois par jour ou par semaine, comme deux fois par an, survenir sans cause précise, s'aggraver au cours des efforts physiques ou la nuit. Première maladie chronique de l'enfance, l'asthme touche un enfant sur dix, et sa fréquence a doublé en quinze ans.

Les résultats de cette enquête révèlent que l'asthme non allergique est significativement plus fréquent chez les enfants dont le père a fumé avant la conception. Ce risque augmente avec la précocité (début du tabagisme avant 15 ans) et la durée du tabagisme du père.

"C'est la première étude à regarder l'effet des antécédents de tabagisme, avant la conception, sur la santé respiratoire de l'enfant", explique le Dr Cécile Svanes, co-auteur de l'étude.

"Compte tenu des résultats originaux de cette enquête, nous pouvons présumer que l'exposition à tout type de pollution de l'air, (produits chimiques professionnels), peuvent également avoir des effets négatifs sur la santé des enfants. Il est important que les professionnels de la santé se concentrent sur des interventions ciblant les jeunes hommes et les avertissant des dangers du tabagisme et d'autres expositions à leurs enfants à naître à l'avenir " conclut la chercheuse.