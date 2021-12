Le Parti du Front de libération nationale (FLN) a salué dimanche les acquis réalisés durant les deux premières années du mandat du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, affirmant que ces réalisations ont été rendues possibles grâce à une volonté politique déterminée et cruciale qui prône le changement.

«Les réalisations enregistrées au cours de deux années du mandat présidentiel ont été rendues possibles grâces à une volonté politique déterminée et cruciale prônant le changement», a indiqué le FLN dans un communiqué, deux ans après l'élection de M. Abdelmadjid Tebboune à la présidence de la République, le 12 décembre 2019, appelant à ce propos à «renforcer, préserver et protéger cette volonté politique contre les forces de conspiration».

A cette occasion, le parti a souligné «la nécessité de resserrer le rang national en vue de faire face à tous les plans visant à porter atteinte à l'Algérie et de contrecarrer tout danger émanant de l'évolution de la situation à l'échelle régionale et ses répercussions sur la sécurité de notre pays».

La même formation politique a qualifié les deux années de règne du Président Tebboune de «deux années de défis» en raison de la conjoncture sanitaire, soulignant qu'une évaluation objective du bilan de ces deux ans démontre que «le Président de la République est résolu à honorer ses engagements».

«Armé d'une forte volonté à mettre l'Algérie sur la voie du changement, le Président Tebboune poursuit ses efforts en matière de renforcement des fondements d'une Algérie solide de par ses positions constantes, ses décisions souveraines, son peuple vaillant et son armée historique», a écrit le FLN dans son communiqué.

«L'Algérie entretient une relation d'égal à égal avec tous les pays dans le cadre du respect mutuel et les intérêts commun, une Algérie souveraine qui ne renonce pas à ses principes ancrés et qui est convaincue de l'importance d'organiser un référendum libre et transparent à travers lequel le peuple sahraoui décide de son avenir, tout en permettant au peuple palestinien d'établir son Etat indépendant ayant pour capitale Al Qods», a-t-il ajouté.

Le FLN a, par ailleurs, évoqué la Présidence de 2019, lors de laquelle «l'Algérie a vaincu un dangereux complot visant à attenter à sa stabilité et à la drainer dans un dédale de violence et de chaos».

Et d'affirmer que «le pays aujourd'hui, sous la direction du président de la République, prend des mesures réfléchies pour un changement radical et inclusif, à travers le renouvellement de l'édification institutionnelle et la reconsidération de la volonté populaire de manière à rétablir la confiance entre le citoyen et les instances de l'Etat mais également à instaurer un état de droit».

Juger l'Algérie d'aujourd'hui doit reposer, note le communiqué, «sur une approche saine fondée sur la comparaison entre les engagements pris par le président de la République et le legs qu'il a hérité, une approche reposant également sur les acquis réalisés dans divers domaines, malgré les contraintes et la contre-offensive qui tend à faire avorter la quête du changement et à perturber la construction de l'Algérie dont rêve le peuple».