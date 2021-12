Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a reçu lundi à Alger l'ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Naama Al-Naama, avec lequel il a passé en revue les relations entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer, soulignant l'importance de la coordination bilatérale pour faire face aux menaces à la sécurité nationale arabe et à la stabilité régionale, a indiqué un communiqué du conseil.

"Les défis actuels appellent une coordination étroite pour faire face aux menaces à la sécurité nationale arabe et à la stabilité régionale", a estimé M. Goudjil, rappelant "les positions constantes de l'Algérie, notamment en faveur du droit des peuples à l'autodétermination conformément à la légalité internationale".

Après avoir abordé nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun et souligné la centralité de la juste cause palestinienne pour le monde arabe et islamique, les deux parties ont passé en revue les relations entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer et de les promouvoir conformément aux orientations des dirigeants des deux pays, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et l'émir du Qatar, cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani.

L'ambassadeur du Qatar a affirmé que son pays était disposé à consolider ses relations avec l'Algérie. Il a également été question, lors de l'audience, de la coopération parlementaire et de la nécessité de la promouvoir afin qu'elle reflète la dynamique des relations entre les gouvernements des deux pays, et ce, à travers l'activation des groupes d'amitié et de fraternité parlementaire.

Par ailleurs, M. Goudjil a adressé ses félicitations à l'ambassadeur du Qatar à l'occasion de la fête nationale de son pays (18 décembre), lui adressant ainsi qu'au peuple qatari ses vœux de prospérité et de bien-être.

Le président du Conseil de la nation a aussi félicité son hôte pour l'organisation réussie et honorable par son pays de la Coupe arabe-2021 de la Fifa.