Le commandant général des scouts musulmans algériens, Abderrahmane Hamzaoui a appelé, dimanche à Alger, à davantage d'efforts et de coopération avec les différentes instances et secteurs pour atteindre un (1) million de scouts durant les prochaines années.

Lors d'une cérémonie organisée en hommage au président de la République, Abdelmadjid Tebboune pour son soutien permanent au mouvement des scouts, M. Hamzaoui a souligné "le rôle important de cette école dans la formation des nouvelles générations, la protection des enfants et des jeunes et la formation de cadres qualifiés".

Cette cérémonie de distinction intervient à l'occasion de la commémoration des manifestations du 11 décembre où les Algériens sont sortis pour revendiquer l'indépendance, et deux ans après l'élection de Abdelmadjid Tebboune, président de la République, a ajouté M. Hamzaoui, rappelant les efforts du président pour "la consécration du processus constitutionnel et l'édification de l'Algérie nouvelle dans le cadre de la démocratie et le respect de la volonté populaire".

Il a passé en revue les réali sations accomplies par le président de la République, en l'occurrence les réformes engagées pour accorder tout l'intérêt nécessaire à la société civile", rappelant l'importance de créer un observatoire national de la société civile, en tant qu'instance consultative auprès du président de la République qui veille à promouvoir le mouvement associatif et à renforcer son rôle à tous les niveaux.

M. Hamzaoui a relevé, en outre, "le grand intérêt" accordé par les hautes autorités aux SMA, en témoigne, a-t-il dit, l'institution de la journée du 27 mai, date d'exécution du Chahid Mohamed Bouras, Journée nationale des Scouts musulmans et l'octroi de nouvelles tenues de scouts en faveur de 120 000 adhérents.

Le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des sports a mis en avant "le rôle pionnier" des SMA dans "l'éducation des nouvelles générations et l'ancrage des valeurs de solidarité et de patriotisme pour renforcer la cohésion nationale", les qualifiant de "partenaire important" pour le secteur de la Jeunesse avec lequel ils ont signé plusieurs accords de coopération pour la prise en charge des préoccupations des jeunes.

Le Commandant général de l'Organisation arabe du scoutisme, Omar Hamdi a salué les sacrifices consentis par le Mouvement des Scouts musulmans algériens durant la guerre de libération nationale et le processus national d'édification, et en toutes occasions pour "l'éducation des nouvelles générations et la promotion du bénévolat", préconisant "la coordination des efforts arabes pour atteindre un niveau de professionnalisme et le leadership dans les fora internationaux".