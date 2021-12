Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a procédé lundi à Alger, à l'inauguration de la 29ème édition de la Foire de la production algérienne (FPA).

M. Benabderrahmane était accompagné du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, de hauts responsables du secteur économique, ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie.

La 29ème édition de la Foire de la production algérienne qui se tient jusqu'au 25 décembre courant, au Palais des expositions (Pins-maritimes) à Alger, est organisée par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations et la Société algérienne des foires et exportations (Safex).

Annulée l'année dernière en raison de la pandémie de Covid-19, cette 29ème édition est placée sous le slogan «Stratégie, créativité et efficacité : clés du développement économique et d'accès aux marchés extérieurs».