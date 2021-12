La 29ème édition de la Foire de la production algérienne (FPA), inaugurée lundi par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, aspire à devenir la vitrine du label «made in Algeria», contribuant ainsi à consacrer l'image d'un produit algérien compétitif à l'international.

Au fil des éditions, «la foire de la production algérienne opère sa mue, se bonifie et gagne en notoriété pour s'affirmer comme un des premiers événements économiques au niveau national», affirment les organisateurs.

Rendez-vous incontournable, réunissant producteurs et consommateurs, la FPA sera une opportunité pour renforcer le label «made in Algeria», soulignent-ils, ajoutant que «ce label doit faire ses preuves d'abord sur le marché Algérien et doit être validé par le consommateur algérien, en termes de quantité, de qualité, de traçabilité et d'attractivité».

La FPA a toujours été «le véritable baromètre pour jauger et mesurer le niveau de développement de l'économie nationale et sa capacité à répondre aux besoins et attentes d'une demande nationale de plus en plus exigeante», ont-ils estimé.

Placée sous le haut patronage du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la 29ème édition de la Foire de la production algérienne qui se tient jusqu'au 25 décembre courant, au Palais des expositions (Pins-maritimes) à Alger, est organisée par le ministère du Commerce et de la promotion des exportations et la Société algérienne des foires et exportations (Safex).

Annulée l'année dernière en raison de la pandémie de Covid-19, cette 29ème édition est placée sous le slogan «Stratégie, créativité et efficacité : clés du développement économique et d'accès aux marchés extérieurs».

Les organisateurs prévoient la participation de plus de 500 exposants et 50 start-up à cette manifestation mobilisant à cet effet l'ensemble des pavillons du Palais des expositions, soit une superficie de plus de 25.000 m2.

La FPA ouvrira ses portes au grand public à partir de demain mardi, de 11h00 à 18h00, tout au long de la période de l'organisation de l'évènement qui prévoit plus d'un million de visiteurs.

Plus de 31 secteurs d'activité seront présents à la FPA à l'image de l'industrie chimique et pétrochimique, l'agroalimentaire, les travaux publics, les services, le bâtiment et les matériaux de construction, l'électronique et l'électroménager, la sidérurgie, l'industrie manufacturière, mécanique, et bien d'autres.

La foire permettra de mettre en valeur les capacités des entreprises algériennes, d'appuyer les opportunités de partenariat dans tous les secteurs et de promouvoir la complémentarité économique entre les différents opérateurs locaux participant à l'exposition.

Cette manifestation économique se veut également l'occasion pour les entreprises d'exposer leurs produits et dernières créations, l'élargissement de leurs comptes, réseaux d'affaires, de distribution et la commercialisation de leurs produits auprès des entreprises publiques et privées.

La FPA connaitra également l'organisation d'un salon dédié aux exportateurs et aux futurs exportateurs, un évènement visant à réunir, du 19 au 22 décembre, l'ensemble des acteurs activant autour des opérations d'exportation.