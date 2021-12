La Société algérienne des foires et exportations (SAFEX ) organise du 14 au 23 décembre courant, au Palais des expositions (Pins Maritimes) à Alger, en marge de la 29e de la foire de la production algérienne (FPA) qui a ouvert ses portes lundi, plusieurs rencontres et ateliers techniques sur diverses thématiques liées à l'économie nationale.

Plusieurs ministères présenteront des exposés sur la contribution de chaque secteur dans la stimulation de la production nationale lors de ces rencontres qui constituent également une occasion pour échanger sur les nouvelles dispositions régissant l'économie nationale, et promouvoir le produit national en vue d'une plus large diversification des exportations hors hydrocarbures.

Au programme, une rencontre qu'animera, demain mardi, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamal Rezig, intitulée «le rôle du secteur du Commerce et de la Promotion des exportations dans la promotion du produit national», indique un communiqué de la société.

La présentation sera suivie d'un exposé du ministère des Affaires étrangères et de la Commun auté nationale à l'étranger sur la contribution du ministère à la promotion du produit national.

Le ministère de la Défense nationale participera également à ces rencontres avec un exposé ayant pour thème «La contribution des industries militaires à la diversification du produit national», suivi d'une intervention du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels sur le rôle de la formation professionnelle dans la qualification de la main-d'œuvre pour la relance de l'économie nationale.

Les ministères du Tourisme et de l'Habitat participeront également avec deux expositions sur «la contribution du secteur de l'Artisanat dans la relance de l'économie nationale» et «les mesures à prendre pour assurer la qualité de construction, l'organisation technique et les procédures d'émission des avis techniques».

Outre deux autres exposés des ministères de l'Agriculture et de l'Enseignement supérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro Entreprise aura une intervention sur «la mise en place d'un environnement favorable à l'appui et la promotion des micro-entreprises et son rôle dans l'activation du développement local et de la promotion des exportations».

Les deux communications intitulées «L'Afrique, un marché ciblé des exportations algériennes de produits pharmaceutiques» et «la contribution de la numérisation et des statistiques dans la relance de l'économie nationale», seront présentées respectivement par les ministères de l'Industrie pharmaceutique et de la Numérisation et des Statistiques.

Pour sa part, le ministère de la Culture et des Arts aura également une communication intitulée «la contribution du patrimoine culturel dans la diversification de l'économie nationale».

L'évènement verra la participation du ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique avec une communication sur «la stratégie du secteur et son rôle en termes de développement rural durable», ainsi que le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

La «SAFEX» avait annoncé l'organisation de la 29ème édition de la Foire de la production algérienne (FPA) du 13 au 25 décembre en cours.

Selon les organisateurs, cet évènement prévoit plus d'un million de visiteurs, notamment après l'annulation de l'édition 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.

Cette 29ème édition est placée sous le slogan «Stratégie, créativité et efficacité : clés du développement économique et d'accès aux marchés extérieurs».

Les organisateurs prévoient la participation de plus de 500 exposants et 50 start-up à cette manifestation réunissant product eurs et consommateurs mobilisant à cet effet l'ensemble des pavillons du palais des expositions soit une superficie de plus de 26.000 m².

Plusieurs secteurs d'activité prendront part à la FPA à l'image de l'industrie chimique et pétrochimique, l'agroalimentaire, les travaux publics, les services, le bâtiment et les matériaux de construction, l'électronique et l'électroménager, la sidérurgie, l'industrie manufacturière, mécanique, et bien d'autres.

La foire permettra de mettre en valeur les capacités des entreprises algériennes et renforcer le label «fabriqué en Algérie» ainsi que les opportunités de partenariat dans tous les secteurs et de promouvoir la complémentarité économique entre les différents opérateurs locaux participant à cette manifestation.

Dans le cadre de la FPA, le Palais des expositions abritera du 19 au 22 décembre en cours une autre manifestation placée sous le slogan «Exposition des exportateurs de services», organisée par la société «Tasdir» relevant de la SAFEX.