Les participantes à la première édition du Forum international de la femme (FIF), organisée samedi et dimanche à Alger, ont proposé de créer une académie des femmes savantes directement sous la coupe au président de la République.

A l’issue de deux jours de travaux de cette manifestation économique, organisée par la Confédération générale des entreprises algériennes, (CGEA), il a été souligné dans les recommandations, de «reconnaitre les compétences féminines algériennes tant à l’intérieur que sur le plan mondial, en créant la première académie algérienne des femmes savantes directement sous la coupe de président de la République».

Les participantes ont également appelé à «renforcer l’arsenal juridique national en vue de protéger la femme dans le circuit du travail», ainsi que «la pénalisation du harcèlement moral et les comportements sexistes sur les lieux de travail, qui freinent à l’évolution de la femme dans le marché du travail». Elles ont également appelé à davantage d’accès de la femme à tous les postes décisionnels e t politiques de part sa compétence et rien d’autre, soulignant la nécessité d’éliminer toutes les formes de favoritisme quant à l’emploi des femmes.

En outre, il a été recommandé de redoubler d’efforts pour mieux inclure le produit de la femme dans l’économie en facilitant les circuits de commercialisation, l’accès au crédit et à l’évaluation du travail féminin ainsi que la protection des chaines de valeur des produits agricoles intimement liés au savoir-faire et reconnaissance de la femme. Quelque 3.000 femmes algériennes cheffes d'entreprises et porteuses de projets ont pris part à cette manifestation qui a ouvert un débat approfondi sur des thématiques liées à «la contribution de la femme algérienne dans le développement de l'économie nationale».