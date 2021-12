Le match entre la JS Kabylie et Royal Léopards (Eswatini), comptant pour le deuxième tour préliminaire additionnel retour de la Coupe de la Confédération de football, se déroulera le lundi 20 décembre à 20h00, au stade Omar Hamadi (Bologhine), a indiqué le club algérien de Ligue 1.

Initialement prévu pendant la première semaine du mois de décembre courant, le match avait été reporté à une date ultérieure pour des considérations sanitaires, liées au nouveau variant "Omicron".

"La rencontre se jouera sans public, pour des raisons sanitaires, liées à la pandémie du coronavirus" a encore précisé la direction du club du Djurdjura dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel. Au match aller, disputé à Manzini, Les Canaris avaient perdu (1-0).

A leur retour au pays, les joueurs ont été placés en confinement à Zéralda, sans possibilité de s'entraîner.

Une décision ordonnée par les autorités sanitaires, pour éviter une éventuelle propagation du virus, surtout que l'Eswatini était touché par le nouveau variant "Omicron".

Quelques jours plus tard, et la demande du club kabyle, les joueurs de la JSK ont obtenu l'autorisation de s'entraîner à l'Ecole Supérieure d'Hôtellerie et de Restauration à Aïn Benian (Alger). Dix jours plus tard, après des test PCR négatif pour l'ensemble des membres de l'équipe, la JSK a été autorisée à sortir de l'isolement et à rentrer à Tizi-ouzou, pour y poursuivre sa préparation.