La JS Kabylie effectuera un déplacement périlleux à Béchar, pour croiser le fer avec la JS Saoura mardi à 17h00, intraitable à la maison, en match comptant pour la mise à jour de la 5e journée du championnat de Ligue 1 de football.

Auteur de quatre nuls en autant de matchs, la JSK (13e, 4 pts), sera certainement mise à rude épreuve face à la JSS (8e, 10 pts), qui reste sur un sans-faute à domicile depuis le début de la saison, parvenant à remporter l'ensemble des trois matchs disputés jusque-là à Béchar.

La JSK devra puiser dans ses ressources, notamment physiques, pour tenter de revenir avec un bon résultat, elle qui a été contrainte à un confinement de dix jours, à son retour d'Eswatini, où elle a pris part au match face à Royal Léopards (défaite 1-0), comptant pour le 2e tour préliminaire additionnel (aller) de la Coupe de la Confédération.

De son côté, la JSS, qui reste sur une victoire facile face au MC Oran (2-0), aura à cœur d'enchaîner un quatrième succès de suite dans son jardin, et rejoindre pour l'occasion l'ES Sétif au quatrième rang.

La formation de Béchar, qualifiée dimanche dernier pour la p hase de poules de la Coupe de la Confédération, espère confirmer son réveil, et aligner un troisième succès de suite, toutes compétitions confondues.

La JSS aura à disputer un second match en retard, en déplacement sur le terrain de l'ASO Chlef, tandis que la JSK en compte deux autres, à Tizi-Ouzou face au leader l'US Biskra, et en déplacement face à l'USM Alger.

Le classement avant le match JS Saoura - JS Kabylie, prévu mardi au stade du 20-août 1955 de Béchar (17h00), pour le compte de la mise à jour de la 5e journée du championnat de Ligue 1 de football :

Classement : Pts J

1). US Biskra 15 6

2). Olympique Médéa 14 7

--). CR Belouizdad 14 7

4). ES Sétif 13 7

5). Paradou AC 12 5

6). USM Alger 11 6

--). CS Constantine 11 6

8). JS Saoura 10 5

9). NA Husseïn Dey 9 7

--). MC Alger 9 6

11). RC Relizane 6 7

12). MC Oran 5 7

13). JS Kabylie 4 4

--). HB Chelghoum Laïd 4 7

--). NC Magra 4 7

--). RC Arbaâ 4 7

17). ASO Chlef 3 6

--). WA Tlemcen 3 7