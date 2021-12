Une campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée dans la wilaya d’Illizi dans le cadre du programme national de vaccination ciblant les enfants et les nouveaux nés, a-t-on appris auprès des services locaux de la Santé.

Encadrée par un personnel médical et paramédical de l’établissement public de santé de proximité «Ibn-Sina», la première phase de cette campagne, qui cible les enfants de moins de quatre (4) ans, vise l’éradication de cette pathologie à travers les différentes communes de la wilaya, notamment les zones enclavées.

Elle sera suivie d’une seconde opération (vaccination) de consolidation, a précisé le chef de service d’épidémiologie et de la prévention, Dr. Yacine Dib.

Menée à la même période de chaque année au niveau des structures de santé de proximité, cette campagne préventive, qui vise à éradiquer cette pathologie infantile dans la région, a été appuyée par une action de sensibilisation (conseils et orientations) et des émissions radiophoniques sur cette maladie et les mesures à suivre pour la prévention de la santé publique.