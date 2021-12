Trente-et-un (31) centres de vaccination contre la pandémie du Coronavirus ont été mobilisés à travers la wilaya d’Ouargla au profit des personnels de l’Education, dans le cadre de la deuxième phase de la campagne de vaccination, a-t-on appris lundi de la direction locale de l’Education.

Menée en coordination avec le secteur de la Santé, cette opération intervient à la suite de la première phase lancée au début de la saison scolaire pour la vaccination de 50% des personnels du secteur au niveau des wilayas d’Ouargla et Touggourt, soit 8.700 personnes entre enseignants et travailleurs, a précisé le directeur de l’Education, Badreddine Benaïssa. Cette campagne, pour laquelle ont été mobilisés les moyens humains et matériels nécessaires, vise à atteindre une immunité collective en milieu scolaire, englobant aussi bien l’enseignant que l’élève, a expliqué le responsable.

En parallèle, est lancée une campagne de sensibilisation d’une semaine, sur la prévention de la Covid-19 en direction des travailleurs de différents services et administrations publiq ues, ainsi que des citoyens, en prévision de l’apparition éventuelle d’une 4ème vague, ont indiqué pour leur part les services de la wilaya.

Ces services font état d’un taux vaccination de 58,50% au niveau de la wilaya pour un objectif égal ou dépassant les 70% de la population de la wilaya pour atteindre l'immunité collective.