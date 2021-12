Les prix du blé et du maïs étaient en baisse lundi à la mi-journée sur le marché européen, alors que la cinquième vague de la pandémie de Covid-19 déferle sur le vieux continent. Sur Euronext, le prix du blé tendre reculait vers midi de 2,50 euros à 281 euros la tonne sur l'échéance de décembre et de 3,25 euros sur celle de mars à 277,5 euros la tonne, pour près de 16.500 lots échangés. Le maïs perdait 3,25 euros à 243,75 euros la tonne sur l'échéance de janvier et 3,25 euros à 242 euros la tonne sur celle de mars, pour plus de 2.000 lots échangés

Regain de l'inquiétude sanitaire liée à la rapide propagation du variant Omicron en Europe, spectre de l'inflation et prévisions de production mondiale en hausse, pesaient sur les cours lundi, en dépit d'une demande toujours soutenue et de rumeurs de commandes chinoises. Sur la scène internationale, depuis vendredi, le Japon a acheté plus de 260.000 tonnes de blé meunier d'origine américaine ou canadienne, tandis que la Corée du Sud aurait finalement acheté environ 60.000 tonnes de blé fourrager à l'Inde. En cette période plutôt calme en Europe, le marché observe de près la récolte dans l'hém isphère Sud qui s'annonce abondante (blé argentin et australien, maïs brésilien et sud-africain). En Amérique du Sud notamment, "les superficies plantées en maïs en Argentine et au Brésil devraient atteindre des niveaux records selon les prévisions officielles, car les prix sont élevés sur le marché intérieur, tandis que les prévisions météorologiques globalement favorables renforcent les perspectives de production", selon un rapport de la FAO (Organisation des Nations-unies pour l'agriculture et l'alimentation) de début décembre.