La confiance des grandes entreprises manufacturières japonaises a stagné, selon un baromètre trimestriel publié lundi par la Banque du Japon, alors que la situation sanitaire s'est considérablement améliorée dans le pays ces derniers mois mais que le variant Omicron inquiète.

L'indice Tankan est resté à +18 points pour les grandes entreprises manufacturières. Les analystes s'attendaient à une mini-progression d'un point par rapport au troisième trimestre. Les différents indices Tankan (il en existe un pour chaque grande catégorie d'entreprises) mesurent la différence entre le pourcentage de sociétés estimant que la conjoncture actuelle est favorable et celles jugeant qu'elle ne l'est pas. Un niveau positif signifie que les avis optimistes prédominent. Chez les grandes entreprises non manufacturières (les services), l'indice a grimpé à +9, contre +2 au trimestre précédent, un reflet direct de l'embellie de la situation sanitaire au Japon. L'état d'urgence dans le pays, qui pesait notamment sur le secteur de l'hôtellerie-restauration, a été levé fin septembre. Tous secteurs et toutes tailles d'entreprises confondus, l'ind ice Tankan est revenu en territoire positif (+2, contre -2 auparavant), essentiellement grâce au redressement du moral dans les services, y compris parmi les sociétés de taille intermédiaire et les petites et moyennes entreprises.

L'enquête Tankan a consulté plus de 9.300 entreprises japonaises du 10 novembre au 10 décembre. Cette période a été aussi marquée par la présentation par le gouvernement nippon d'un nouveau plan de relance massif (équivalent à 430 milliards d'euros) qui devrait soutenir la croissance économique en 2022, mais également par la découverte du variant Omicron, particulièrement contagieux, qui a poussé le Japon à durcir ses restrictions aux frontières.

Les perspectives des entreprises japonaises quant à leur environnement de marché dans les prochains mois, également mesurées par le baromètre Tankan, montrent ainsi une prudence accrue de leur part, toutes catégories et tailles confondues.