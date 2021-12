La demande mondiale des puces atteindrait en 2022 les 600 milliards de dollars, soit une hausse de 8,8% en 2022, selon les prévisions du World Semiconductor Trade Statistics (WSTS). Les Amériques devraient être en tête de cette croissance avec une hausse de la demande de 10,3%, suivies du Japon (+ 9,3 %).

La région Asie- Pacifique connaîtrait une croissance de 8,4 %, alors qu'une hausse de 7,1 % est prévue en Europe, selon le WSTS. La demande des puces pour ordinateurs portables et tablettes, ainsi que pour les équipements Wi-Fi, a augmenté en 2021 en raison du télétravail et des cours en ligne suite à la pandémie du Covid-19, a indiqué, par ailleurs, cet organisme industriel international.

Il a ajouté que les ventes de consoles de jeux informatiques ont également bondi l'année dernière. "En plus de la demande liée à la pandémie, la reprise économique et la vaccination contre le Covid-19 ont également suscité un engouement vers les puces utilisées dans les véhicules et les produits industriels, ce qui maintiendrait une forte demande en 2022", estime le WSTS.