L'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (ANVREDET) a signé, dimanche, deux conventions de partenariat avec l’Ecole nationale supérieure de biotechnologie (ENSB) et le Centre national de recherche en biotechnologie (CRBt) situés dans la circonscription administrative Ali Mendjeli (Constantine) en vue de renforcer et d’accompagner les chercheurs dans ce domaine.

En marge de la cérémonie de signature de ces deux conventions, organisée dimanche après-midi à l’ENSB, implantée à l’Université Salah Boubnider Constantine 3, la directrice de l’ANVREDET, Nedjoua Demmoussi Mounsi a indiqué qu’il sera procédé au titre de la première convention signé avec l’ENSB à la création d’un incubateur qui se chargera de l’accompagnement technique et du soutien financier des porteurs de projets innovants.

La deuxième convention paraphée avec le CRBt constitue «un partenariat purement scientifique pour échanger les expériences et permettre aux chercheurs encadrés par l’ANVREDET de bénéficier des moyens technologiques, d’équipement et des laboratoires dont dispose le centre», a indiqué Mme Demmoussi Mounsi.

Pour sa part, le directeur de l’ENSB, le Pr. Douadi Khelifi a indiqué que la signature de cette convention s’inscrit dans le cadre du programme de célébration de la Journée nationale de l’innovation (8 décembre) et permettra la création d’un laboratoire «Fab-lab» devant permettre le développement des recherches dans le domaine de la culture des cellules.

De son côté, le directeur du CRBt a indiqué que le staff activant dans ce Centre bénéficiera dans le cadre de ce partenariat de stages de formation dans le domaine de la valorisation des résultats de la recherche scientifique et la création de système d’innovation en biotechnologie pour faciliter la création de micro entreprises à partir d’idées innovantes d’ingénieurs, chercheurs et étudiants.

Les deux conventions ont été signées à l’issue d’un séminaire national sur l’innovation, ouvert samedi à l’ENSB, et qui a été marqué par la présentation d’interventions et communications par des spécialistes et des experts dans le domaine scientifique.

Pour rappel, il a été procédé dans le cadre de la célébration de la Journée de l’innovation, à l’évaluation des travaux des participants au concours «My Idea» de la meilleure idée de projet innovant dans le domaine de la biotechn ologie par un jury composé d’enseignants chercheurs et de représentants d’entreprises économiques.

Les propriétaires des trois meilleurs projets innovants ont été honorés et ont bénéficié d’une opportunité de stage à l’ANVREDET.