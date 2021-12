Le roi de la chanson populaire au Mexique et star des orchestres «mariachi», Vicente Fernandez est mort dimanche. Le crooner aux sombreros et aux romances qui ont bercé des soirées de fête et des générations de coeurs brisés du Mexique à l'Argentine s'est éteint à 81 ans dans un hôpital de Guadalajara, la deuxième ville du pays, a indiqué sa famille sur Instagram.

Le maître absolu des «rancheras», chansons sur les tourments de l'amour à plusieurs guitares et inévitables trompettes, était hospitalisé depuis une chute début août dans son ranch près de Guadalajara, capitale de l'état du Jalisco.

L'interprète sentimental et macho assumé de «Por tu maldito amor» («Pour ton amour maudit») et de la très aigre-douce «Que te vaya bonito» («Je te souhaite le meilleur») a vendu 70 millions de disques en cinquante ans d'une carrière couronnée par trois Grammys et neuf «Latin Grammys».