Les services des douanes opérationnels au port d'Alger ont saisi, la semaine dernière, deux pistolets et des munitions lors de deux opérations distinctes, a indiqué dimanche un communiqué de la direction régionale des douanes Alger port.

Ces deux opérations menées par les services des douanes opérationnels au port d'Alger relevant de l'inspection divisionnaire des douanes (régimes particuliers) s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la fraude et la contrebande, selon la même source. Un pistolet a été saisi lors d'un contrôle douanier des voyageurs lors d'un voyage maritime en provenance de l'étranger.

Le pistolet était dissimulé dans le coffre arrière d'un véhicule touristique, selon le communiqué.

Par ailleurs, un pistolet automatique a été saisi lors d'un contrôle douanier mené en collaboration avec les services de sécurité compétents.

Le pistolet était démonté en pièces réparties dans plusieurs enveloppes postales, indique-t-on de même source.

La procédure légale a été aussitôt engagée et les instances judiciaires compétentes ont été saisies, selon les douanes.

Menées par les agents des douanes algériennes au port d'Alger en collaboration avec les services compétents, ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la préservation de la sécurité du pays et du citoyen.