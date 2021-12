Les participants au 3ème séminaire national sur «cheikh Ibn El Tabani et l’école

théologique Al achaâria», organisé à l’Université Bachir El Ibrahimi de Bordj Bou Arreridj, ont souligné dimanche «l’impératif retour à la méthode théologique juste

et l’attachement aux sources».

Tenue sous le thème «l’achaâria, mode de vie», cette rencontre adresse aux jeunes un message d’espoir au milieu des voix médiatiques qui tentent de transpercer l’existence culturelle de la société algérienne, a indiqué le président du Haut Conseil islamique, Bouabdallah Ghlamallah, qui a présidé le séminaire.

Il a également estimé qu’»il faut revenir à ce qui unissait nos aïeuls dont l’émir Abdelkader, Abderrahmane Ethaalibi, cheikh Belkebir, le cheikh moudjahid Mohamed Tahar Aït Aldjet et les autres cheikhs qui ont contribué à asseoir les bases correctes de l’Islam pour lesquelles le peuple algérien avait combattu l’occupant français».

De son côté, Dr. Nadir Hamadou de l’Université de Sétif a estimé que la jeunesse algérienne était «ciblée par ceux qui veulent la déraciner et c’est pourquoi il faut lutter contre ceux qui ve ulent la priver de ses repères et de son appartenance».

«La bataille et les défis futurs sont grands à cause de notre éloignement de nos sources vers lesquelles nous devons retourner, car c’est dans ces sources que l’on puise notre force», a-t-il ajouté. De son côté, Dr. Amar Talbi de l’Association des oulémas algériens musulmans a estimé que l’achaâria est «une école sunnite authentique qui a contribué à consolider le dogme islamique face aux tendances intellectuelles diverses».

Le 3ème séminaire national sur «cheikh Ibn El Tabani et l’école théologique achaâria» est organisé par le Haut Conseil islamique, sous l’égide du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en coordination avec le ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs, la wilaya de Bordj Bou Arreridj et l’Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi.