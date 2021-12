Le Président de la Commission technique du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM), Mohamed Zribi, a salué dimanche à Oran la qualité des infrastructures sportives qui abriteront les compétitions de la 19e édition prévue en été 2022.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite d'inspection au Complexe sportif olympique (Oran) en compagnie des représentants des chefs de missions et des délégués techniques des fédérations internationales, M. Zribi s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux notamment au niveau de la salle omnisports dotée de 6.000 places et du centre nautique outre les travaux de restauration effectués dans plusieurs autres structures, saluant «la qualité de ces infrastructures sportives réalisées selon les normes internationales». «Nous n'avons pas d'inquiétudes quant au parachèvement des travaux dans les délais fixés notamment concernant la salle omnisports et le centre nautique qui seront prêts fin janvier prochain», a-t-il indiqué tout en souhaitant que la 19e édition à Oran sera meilleure que la précédente tenue à Tarragone (Espagne) en 2017.

«Nous n'avions aucun doute sur les capacités de l'Algérie à organiser les Jeux méditerranéens», a affirmé M. Zribi, ajoutant que «l'édition d'Oran aura lieu dans les délais fixés du 25 juin au 5 juillet». Il a rappelé également que le complexe olympique d'Oran est l'une des infrastructures les plus importantes dont s'est doté le mouvement sportif national. il dispose d'un stade de football en gazon naturel et d'une capacité de 40.000 personnes et d'un stade pour les compétions d'athlétisme de 4.000 places. Les deux structures seront réceptionnées prochainement. Selon le premier vice-président du Comité d'organisation des jeux méditerranéens et le wali d'Oran Saïd Sayoud, ces deux infrastructures devront être réceptionnées en janvier prochain. Pour ce qui est du village méditerranéen, il se veut une infrastructure importante comprenant plus de 4.200 chambres et plusieurs structures sportives et de loisirs, en sus d'un centre médical et de trois restaurants.