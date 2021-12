La conseillère du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, l’Américaine Stephanie Williams, est arrivée, dimanche, à Tripoli, pour notamment soutenir la tenue des élections libyennes prévues le 24 décembre en cours.

Dans un communiqué publié sur son site, la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) se félicite de l'arrivée de la conseillère spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Mme Stephanie Williams à Tripoli le 12 décembre 2021.

«En étroite coordination avec la MANUL, Mme Williams dirigera les bons offices et les efforts de médiation et l'engagement avec les acteurs libyens, régionaux et internationaux pour poursuivre la mise en œuvre des trois volets du dialogue interibyen et soutenir la tenue d'élections présidentielles et parlementaires», écrit-on.

Il est indiqué dans le communiqué que Mme. Williams travaillera avec les acteurs libyens pour les aider à maintenir l'élan créé pour les élections nationales par le taux de participation sans précédent sur les listes électorales, la distribution réussie des cartes d'électeurs et l'enregistrement d'un nombre élevé de candidats présidentiels et parlementaires. La MANUL salue le travail de la Haute Commission électorale nationale, qui a réalisé des progrès significatifs dans les préparatifs techniques du processus électoral malgré de nombreux défis et contraintes de temps.

«Les Libyens ont souffert assez longtemps à cause des conflits, de la fragmentation et de la division des institutions.

Le peuple libyen mérite la possibilité de choisir ses dirigeants par le biais des urnes.

Travaillant en étroite collaboration avec le Conseiller spécial et d'autres partenaires internationaux, la MANUL continuera de soutenir un processus électoral qui peut assurer l'unité, la stabilité et des institutions légitimes dans le pays», conclut la mission onusienne en Libye.