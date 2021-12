Elles démangent, laissent des traces sur les vêtements, donnent une allure négligée… les pellicules font figure d’ennemi public n°1. Voici quelques-uns de leurs secrets afin de mieux les combattre. Près d’une personne sur deux est confrontée au problème des pellicules et un tiers d’entre elles présente des récidives fréquentes. Il s’agit d’une affection, certes, bénigne mais chronique, évoluant par poussées et concernant plus souvent les hommes que les femmes.

Qui sont ces pellicules ?

Lorsqu’un cuir chevelu est sain, le renouvellement des cellules de son épiderme se fait en 21 jours sans que l’on s’en aperçoive. Le cuir chevelu desquame en continu, mais de manière fine et imperceptible. Ainsi, il élimine les cellules mortes au fur et à mesure de la formation de nouvelles cellules.

Mais, en présence d’un certain champignon (appelé le malaeezia furfur ou le pityrosporum ovale), le phénomène de renouvellement des cellules s’emballe au point de se faire en 7 à 10 jours. La desquamation s’accélère et devient visible car les pellicules, ou squames, se détachent en amas. Une réaction inflammatoire se produit et provoque des démangeaisons.

Grasses ou sèches ? Ne les confondez pas !

Ce sont des pellicules sèches si elles prennent l’apparence d’une poudre sèche, blanche ou grisâtre. Les pellicules sèches n’adhèrent pas au cuir chevelu et tombent « en neige » sur les vêtements et particulièrement lors du coiffage. Elles cèdent, le plus souvent, rapidement à un traitement adapté mais les récidives sont fréquentes.

Ce sont des pellicules grasses si elles se présentent sous forme de particules grasses, épaisses, jaunâtres et amalgamées avec le sébum. Les pellicules grasses adhèrent aux cheveux et/ou au cuir chevelu et sont toujours associées à une hyperséborrhée.

Les facteurs aggravants

Le grand responsable de ce désagrément capillaire est ce champignon au nom barbare mais d’autres facteurs, tels que le stress, le manque de sommeil, la pollution, l’usage de produits mal adaptés…, peuvent favoriser l’apparition de pellicules ou augmenter leur présence. L’arme principale réside dans les shampooings et lotions spécifiques, qui permettent de calmer l’état pelliculaire,… jusqu’à la crise suivante.