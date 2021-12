L'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Fayez Mohamed Mahmoud Abu Aita a affirmé, dimanche, que la visite du président palestinien Mahmoud Abbas en Algérie confirmait que le Président Abdelmadjid Tebboune «a renforcé la place de Palestine dans le monde et a pu la remettre au-devant de la scène internationale».

«Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune a œuvré pour renforcer la place de la Palestine dans le monde, et le peuple palestinien le remercie du fond du cœur pour sa sincérité, son dévouement et son amour pour la Palestine. En effet, il a remis cette cause sur le devant de la scène internationale et a pu, à la faveur de l'accueil chaleureux réservé aux dirigeants palestiniens, la placer dans une position de premier plan parmi les pays du monde», a indiqué à l'APS M. Abu Aita.

Evoquant les significations de cette visite, l'ambassadeur palestinien a dit «l'Algérie voulait dire au monde que la Palestine n'est pas seule face à l'occupation sioniste, et qu'elle n'acceptera pas de tourner le dos aux dirigeants ou à la caus e palestinienne».

«Au moment où d'autres se soustraient à leurs obligations nationales envers la Palestine, le président algérien et l'Algérie s'engagent moralement, éthiquement et patriotiquement envers la Palestine», a-t-il poursuivi, qualifiant les positions des dirigeants algériens «d'honorables et auront un impact très positif sur le parcours de la cause palestinienne».

Et de souligner que «le Président Tebboune est devenu un symbole national et arabe, d'autant que le peuple palestinien le considère comme une figure de libération et de soutien à la cause palestinienne. La meilleure preuve en est qu'hier les Palestiniens ont accroché sa photo ainsi que le drapeau algérien sur les murs d'El-Qods et dans la ville sainte, et ce pour démontrer que le peuple palestinien salue cet engagement national».

Concernant l'appel à la tenue à Alger d'une conférence unificatrice des factions palestiniennes, M. Abu Aita a souligné que «le Président Tebboune veille à resserrer le rang arabe et à unifier l'effort palestinien.

L'Algérie veut voir les Palestiniens unis dans leur combat contre l'occupation, la raison pour laquelle elle a appelé à la tenue à Alger d'une réunion regroupant toutes les factions palestiniennes pour mettre fin à la division et concrétiser la réconciliation».

«L'Algérie, qui déplu ie des efforts de réconciliation et compte réunir toutes les conditions avant la tenue de cette réunion, ne veut pas que cette réunion soit une réunion médiatique mais plutôt une réunion qui permettra de réaliser une véritable réconciliation et cela exige davantage de préparation. L'Algérie, pays frère, sera présente avec toutes les parties, tant palestiniennes qu'arabes, pour faire aboutir les efforts de la réconciliation palestinienne».

"Aucun Etat ne sera exclu du sommet arabe d'Alger"

S'agissant du sommet arabe prévu en mars prochain à Alger, M. Abu Aita a déclaré que «l'Algérie et le Président Tebboune veulent que le sommet arabe soit un sommet unificateur. Nous avons convenu avec l'Algérie que tous les pays arabes y prennent part et qu'aucun pays arabe ne soit exclu».

«Le Président Tebboune veut que l'ensemble des pays arabes prennent part à ce sommet qu'il espère être un sommet de l'union arabe pour que la position arabe soit unie et forte concernant la question palestinienne et l'ensemble des questions arabes», a-t-il dit.

Abu Aita a exprimé son souhait «de voir l'Algérie réussir pour être la maison qui rassemble tous les arabes comme elle était depuis toujours .. l'Algérie accorde un intérêt aux questions nationales et par conséquent attachée à la visio n arabe unifiée au sommet arabe pour relever les défis auxquels fait face la nation arabe et musulmane».

Sur les mesures que le président palestinien a promis de prendre contre l'entité sioniste, le diplomate palestinien a rappelé que «la direction palestinienne s'apprête à tenir le conseil central et devrait, sur fond de l'indifférence de l'administration américaine quant aux droits nationaux du peuple palestinien, prendre des décisions et des choix devant imposer l'intervention positive de l'administration américaine pour la résolution de la cause palestinienne».

«En dépit des tentatives des israéliens à judaïser la ville El Qods, celle-ci demeure avec ses murs, ses minarets, son architecture et ses enfants, musulmane palestinienne, et le mouvement sioniste ne saura occulter les symboles arabes et islamiques de la ville d'El Qods», a-t-il conclu.