Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a affirmé dimanche à Alger l'importance de diversifier les partenaires économiques de l'Algérie, appelant au développement et au renforcement des outils de la diplomatie économique pour atteindre cet objectif.

Dans une allocution prononcée lors des travaux du forum d'affaires algéro-croate, organisé par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) en présence du ministre croate des Affaires étrangères et des Affaires européennes, Gordan Grlic Radman, M. Lamamra a affirmé que «la relance économique de l'Algérie passe par le renforcement, le développement et la diversification des relations économiques du pays avec les différents états».

Il a rappelé, dans ce contexte, les instructions du président de la République appelant à davantage d'efforts pour imposer la présence de l'économie algérienne sur la scène internationale, en tirant profit des avantages que lui confère son appartenance aux différentes zones de libre-échange et aux accords de partenariat signés .

L'économie nationale pourra ,à la faveur des atouts offerts, «développer ses capacités et rejoindre les économies actives dans l'économie mondiale et s'imposer dans la période post-Covid, pour être un partenaire efficace dans la structuration d'un nouveau monde», a ajouté le chef de la diplomatie algérienne.

Pour M. Lamamra, la période post-Coronavirus «ne sera pas indulgente envers ceux qui ne peuvent pas rassembler leurs énergies au service des exigences du développement intégré».

Il a salué, par ailleurs, la tenue du forum d'affaires algéro-croate qui s'inscrit dans le cadre de «l'orientation de l'Algérie vers la redynamisation de sa diplomatie économique pour qu'elle soit en adéquation avec le progrès économique que connait l'Algérie et ses perspectives prometteuses dans divers domaines», mettant en avant le rôle majeur de la CACI en matière de diplomatie économique.

Et d'appeler les opérateurs économiques algériens à développer leurs relations à l'étranger et à avoir le sens de compétitivité pour renforcer leur présence sur les marchés internationaux.

Le ministre croate a, pour sa part, affirmé que l'organisation du forum algéro-croate représente une occasion importante pour concrétiser les relations séculaires d'amitié avec l'Algérie sur le terrain à travers le rapprochement des entreprises croate s avec leurs homologues algériennes, ainsi que pour examiner les projets communs.

Il a évoqué certains projets réalisés par les entreprises croates en Algérie notamment dans les domaines des ressources en eau, la construction des routes, des barrages et des ouvrages énergétiques, la construction navale, les ports et les technologies de communication, appelant à approfondir et à élargir ces relations économiques.