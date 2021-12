Le parti du Front de libération nationale (FLN), a affirmé samedi que les manifestations du 11 décembre 1960 étaient une «halte cruciale» dans l'histoire de l'Algérie en obligeant les autorités coloniales à changer leurs positions et se soumettre aux négociations.

Dans un communiqué, le FLN a indiqué que «ces manifestations ont montré l'atrocité et la barbarie de l'occupation et contribué à faire entendre la voix de la Révolution algérienne dans les fora internationaux tout en obligeant les autorités de l'occupation à changer leurs positions et à se soumettre aux négociations».

«Les séquelles des crimes perpétrés par les autorités coloniales témoignent encore de l'oppression menée contre des manifestants sans défense, sortis juste pour faire tomber le projet des commandants de l'occupation visant à étouffer la révolution et sa revendication majeure, l'indépendance à part entière comme stipulé dans la Déclaration du 1er novembre 1954», rappelle la même formation politique.

A cette occasion, le FLN a réitéré son «soutien absolu à la volonté de l'Algérie d'arracher une reconnaissance et une excuse directes de la part de la France officielle pour sa période coloniale en Algérie», exprimant sa reconnaissance aux moudjahidine pour leur sacrifices en vue du recouvrement de la souveraineté nationale.

Le même parti a salué l'adhésion du peuple algérien autour de ses «causes décisives» pour la défense de son unité et relever les défis dans l'objectif de préserver les acquis et d'aller de l'avant dans la démarche du changement et de la réforme».