Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a appelé dimanche, depuis Khenchela, les organisations de la société civile à «accompagner les services de l'Etat dans le suivi de la mise en oeuvre du programme de développement complémentaire» dédié à cette wilaya.

Lors d'une rencontre tenue au siège de la wilaya de Khenchela avec les organisations de la société civile, en présence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, M. Benabderrahmane a expliqué que «la visite du staff gouvernemental à cette wilaya n'est pas fortuite, elle sera suivie d'autres visites de terrain qu'effectueront des ministres» en vue de suivre le taux d'exécution du programme de développement.

Affirmant être aux faits de la réalité du développement à Khenchela, le Premier ministre a réitéré son engagement à œuvrer, avec l'aide des membres du gouvernement, à son développement local à travers un programme complémentaire dédié à plusieurs secteurs vitaux, lequel requiert plus de 113 milliards de DA.

La dyn amisation du développement au sein de cette wilaya exige la réalisation de routes, le soutien aux agriculteurs et la création de postes d'emploi au profit des jeunes de Khenchela, a-t-il soutenu.

Insistant sur le respect des délais de réalisation de ces projets et le suivi de leur état d'avancement, le Premier ministre a affirmé qu'il «ne tolérera aucun retard de la part des maitres-d'oeuvre».

Le Premier ministre a écouté les préoccupations des représentants de la société civile consistant en l'introduction d'une série de projets et de mesures dans le programme de développement complémentaire.

Il s'agit de la facilitation de l'investissement agricole, le désenclavement des zones reculées, la construction de complexes pour jeunes et des structures de soins et la réduction des prix d'exploitation de l'énergie électrique dans le sahara des Nememchas aux mêmes prix appliqués dans les wilayas voisines de Biskra et d'El Oued.

Au terme de la rencontre, les représentants de la société civile et la famille révolutionnaire de la wilaya de Khenchela ont remis une attestation de reconnaissance au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, reçue en son nom par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane.

Le siège de la wilaya de Khenchela avait abrité, plus tôt dans la matinée de ce dimanche, une réunion du gouvernement présidée par M. Benabderrahmane et consacrée au programme complémentaire de développement de cette wilaya.