Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a annoncé dimanche au terme de la réunion du gouvernement tenue à Khenchela, un programme complémentaire pour la wilaya de Khenchela afin de lui permettre de réaliser une relance globale dans tous les secteurs.

Dans une déclaration à la presse à l’issue des travaux de la réunion tenue au siège de la wilaya, M. Benabderrahmane a affirmé que dans le cadre de ce programme de développement «Nous avons insisté au cours de cette réunion sur le respect des délais de réalisation de sorte que les projets programmés soient exécutés au rythme adéquat, afin de permettre aux habitants de la wilaya de bénéficier de ces projets qui génèreront des centaines d’emplois permanents voire des milliers, notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie de transformation et même dans le secteur minier».

Le Premier ministre a donné des détails à ce sujet, affirmant que dans le secteur du transport, «il a été décidé de programmer la réalisation d'une ligne ferroviaire de 50 km ainsi qu’un réseau de routes pour lesque ls un budget non négligeable a été affecté».

Et d’ajouter : «Il en sera de même pour les secteurs de la santé, du tourisme et de la culture en vue de permettre à cette wilaya de connaître une relance en matière de développement globale qui engagera la population dans un processus de développement autre que celui enregistré jusque-là par la wilaya».

Après avoir indiqué que tous les efforts consentis visent à «faire de la wilaya de Khenchela un pôle minier en plus d’être un pôle agricole», M. Benabderrahmane a indiqué que des «instructions ont été données pour exploiter impérativement toutes les surfaces agricoles existantes et faire de la wilaya de Khenchela un pilier pour assurer la sécurité alimentaire souhaitée», soutenant que la wilaya «dispose de tous les atouts humains et matériels».

Selon le Premier ministre, «ces programmes permettront à cette wilaya moudjahida de s’engager dans un processus de développement différent de celui qu’elle avait connu jusqu’à présent». Il a rappelé, dans ce contexte, que «la tenue de la réunion du gouvernement, pour la première fois en dehors de la capitale, vient en application des instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en tenant compte de la nouvelle approche relative à la concrétisation d’un développement local équilibré et durable».

Le Premier ministre tient actuellement avec le ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud, une rencontre avec les acteurs de la société civile de la wilaya de Khenchela.