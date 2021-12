Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise, Nassim Diafat a annoncé, samedi à Alger, le lancement à partir de la semaine prochaine des opérations de financement des micro-entreprises dans le cadre de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE), à l'arrêt depuis des mois. Intervenant en marge du Forum international de la femme, organisée par la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), M. Diafat a souligné que «beaucoup de jeunes s'interrogeaient sur l'arrêt des financements pendant plus de trois mois», expliquant la situation par le fait que «la mission d'ordonnateur confiée initialement au ministère du Travail soit passée au ministère des Finances, puis au ministre délégué chargé de la micro-entreprise». «Les financements débuteront à partir de la semaine prochaine», a-t-il assuré. M. Diafat a indiqué que son secteur suivait toutes les nouveautés relatives à la micro-entreprise, en veillant à rattraper les lacunes, notamment après le parachèvement du cadre législatif, à la faveur de la promul gation de tous les décrets et décisions interministérielles sur les crédits d'exploitation et le refinancement des micro-entreprises et autres. Il a mis en avant les mesures prises cette semaine contre certains cadres ayant manqué à leur rôle envers les jeunes entrepreneurs. Soulignant le rôle important de la femme dans le domaine de l'entrepreneuriat, le responsable a précisé que «30 % des demandes reçues via la plateforme numérique consacrée à la création de micro-entreprises, soit 59 000 demandes, émanaient de la gente féminine. Plusieurs femmes s'orientent actuellement vers l'investissement dans les filières industrielles importantes, a soutenu M. Diafat, affirmant que les entreprises féminines en difficulté représentaient un taux relativement faible.