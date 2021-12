La Caisse nationale des retraites (CNR) prend part du 12 au 13 décembre 2021 au Caire à une Conférence nationale sur «le développement des systèmes de la sécurité sociale et l'élargissement de l'inclusion» lancée par l'Association arabe de la sécurité sociale en collaboration avec l'Organisation arabe du travail (OAT), a indiqué dimanche un communiqué du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.

La Caisse nationale des retraites (CNR), représentée par M. Djaafar Abdelli, prend part du 12 au 13 décembre 2021 au Caire (République arabe d'Egypte) à la conférence nationale sur le développement des systèmes de la sécurité sociale et l'élargissement de l'inclusion, lancée par l'Association arabe de la sécurité sociale en collaboration avec l'Organisation arabe du travail (OAT), a précisé le communiqué.

Cette conférence, ajoute la même source, vise à «mettre la lumière sur les systèmes de sécurité sociale et l'élargissement de son inclusion et bénéficier des expériences pionnières aux niveaux arabe et internationale».

La rencontre sera égaleme nt une occasion pour évoquer l'état de la sécurité sociale, les défis auxquels font face ses systèmes et le rôle des partenaires sociaux dans leur développement, ainsi que l'élargissement de l'inclusion dans les caisses de la sécurité sociale.

La conférence devra dégager des conclusions sur «les politiques et les mesures à prendre par les décideurs et les parties prenantes aux pays arabes ainsi que les caisses de la sécurité sociale, afin de développer la performance des caisses arabes de la sécurité sociale.