Le Directeur général (DG) de l'Agence nationale de l'emploi (ANEM), Abdelkader Djabeur a affirmé, samedi à Alger, que le taux d'intégration des femmes algériennes dans le monde entrepreneurial était encore faible, plaidant pour la suppression des difficultés entravant l'implication des femmes dans l'activité économique.

Intervenant lors de la première édition du Forum international de la femme (FIF), M. Djabeur a estimé que le taux des femmes entrepreneures «est encore faible», citant comme preuve les chiffres de l'Office national des statistiques (ONS) qui font état de 400.000 femmes activant dans le domaine libéral.

Le responsable de l'ANEM a imputé ce chiffre «faible» à la difficulté d'obtenir un financement, au manque de formation, à la difficulté d'intégrer le milieu professionnel, de concilier vie professionnelle et vie familiale, ou encore certaines difficultés «à caractère social et culturel» qui continuent à bloquer les femmes.

De surcroît, l'Agence compte plus de 814.000 femmes inscrites, soit 39 % du nombre total des inscrits à l'Agence, dont la plupart (92 %) sont d es pré-demandeuses d'emploi, affirme le directeur général. Un taux de 54% du total des femmes inscrites sont des diplômées universitaires, et 22% d'entre elles sont diplômées des centres et instituts de formation professionnelle.