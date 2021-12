Un total de 45 unités de dépistage et de suivi (UDS) ont été mobilisées par la direction de l'Education de Chlef pour la vaccination des enseignants et employés du secteur contre la Covid-19, a-t-on appris dimanche du directeur local de l'Education, Mohamed Safou. Les 45 UDS, mobilisées en coordination avec la direction locale de la Santé, assureront, du 12 au 16 décembre courant, la vaccination des enseignants et employés du secteur de l'éducation contre la Covid-19, dans le but d'atteindre une immunité collective et préserver la santé des élèves et des personnels du secteur, a expliqué le responsable.

Il a ajouté que l'opération s'inscrit dans le prolongement des mesures prises par le ministère de tutelle (avancement des vacances d'hiver) visant à préserver la santé des élèves et des employés du secteur, freiner la propagation du coronavirus en milieu scolaire, et vacciner le plus grand nombre.

Des commissions spéciales ont été créées en coordination avec les chefs des services et les inspecteurs, avec pour mission le suivi du déroulement de cette campagne de vaccination et veiller à la disponibilité des moyens et équipements nécessaires dans toutes les UDS mobilisées à cet effet, a signalé M. Safou.

Le coup d'envoi de la campagne a été donné à partir du lycée "Djilali Bounaama" de Chlef, dans le strict respect des mesures préventives. Une affluence moyenne d'enseignants et employés de l'éducation a été constatée, au moment où de nombreux enseignants se sont félicités du bon déroulement de l'opération, tout en affirmant "la nécessité de se faire vacciner pour atteindre une immunité collective de manière à garantir le bon déroulement du reste de l'année scolaire et éviter la propagation de l'épidémie en milieu scolaire".

Depuis le début de la vaccination des personnels du secteur, la direction de l'Education de Chlef a enregistré la vaccination d'environ 3000 employés.

Un nombre jugé "timide" par rapport au nombre d'employés du secteur dans la wilaya, estimé à plus de 25.000, a noté M. Safou.