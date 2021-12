Les journées chirurgicales consacrées aux malformations congénitales complexes (digestive, urinaire et génitale) chez les enfants de moins 14 ans se sont ouvertes, samedi, à l’établissement public hospitalier (EPH) de la ville d’Ain Touta (Batna).

Durant ces journées, 75 interventions chirurgicales, dont 25 ‘‘très compliquées’’, seront réalisées au profit d’enfants issus de 10 wilayas du pays, a indiqué à l’APS le directeur de cet établissement de santé, Noureddine Nefissi.

Ces journées, dont l’édition 2020 n’a pas eu lieu à cause de la pandémie de Covid-19, sont organisées dans le cadre du jumelage entre l’EPH d’Ain Touta et l’établissement hospitalier spécialisé (EHS) mère et enfant de Sidi Mabrouk (Constantine), a indiqué le même responsable.

Selon la même source, la quatrième édition de ces journées est encadrée par le Pr. Zoubir Atrih, chef de service de chirurgie pédiatrique à l’EHS Sidi Mabrouk, assisté par une équipe de spécialistes de ce même établissement. En marge de cette manifestation, des journées de formation seront organisées au profit de chirurgiens pédiatres des w ilayas de Batna, Bejaia, Sétif et Biskra.