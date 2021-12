Le Centre de transfusion sanguine (CTS) de la wilaya de Blida a intensifié ces derniers jours les campagnes de collecte de sang organisées avec différents partenaires afin d'approvisionner les hôpitaux en quantités suffisantes de cette substance vitale, a-t-on appris samedi du directeur de cette structure sanitaire Yacine Khechna.

Le CTS qui collecte près de 3000 poches de sang/an, a-t-il dit, «ambitionne d'augmenter ce chiffre par l’organisation régulière de campagnes de collecte de sang en coordination avec des associations, organismes et entreprises».

M. Khechna a fait part de l’élaboration d’un programme visant l’implication des associations locales dans les campagnes de don de sang pour approvisionner le centre en cette substance. Il a cité, à ce titre, l'exemple de la campagne organisée chaque vendredi au niveau des mosquées, en coordination avec la direction des affaires religieuses et des wakfs, ayant permis la collecte, pour la seule journée d’hier vendredi, de plus de 90 poches de sang auprès des fidèles de la mosquée Malek Ben Anas de Benchabane, daïra de Boufarik. Ces campagnes impliqu ent, également, les étudiants et les employés des résidences universitaires, en plus de divers autres partenaires et corps dont la sûreté nationale et la Protection civile.

Outre les hôpitaux de Blida, dont le CHU Franz Fanon comptant de nombreux services chirurgicaux et des cliniques privées conventionnées avec le CTS, ce dernier approvisionne, également en poches de sang, des hôpitaux d'autres wilayas, dont Alger et Tipasa, a fait savoir le même responsable, expliquant, par là, la nécessité de l’intensification des campagnes de don de sang pour collecter le plus grand nombre possible de poches de sang. M. Khechna a aussi souligné l’importante contribution du CTS de Blida, qui compte près d’un millier de donneurs bénévoles permanents, dans l’approvisionnement de la wilaya en cette substance «au plus fort de la crise sanitaire de la Covid-19, en dépit du recul du nombre de donneurs qui avaient peur d’être contaminés».

Il a assuré, à ce titre, la mobilisation de toutes les conditions et moyens nécessaires au profit des donneurs qui peuvent bénéficier, à l’occasion, d’un examen médical et d’analyses gratuites, appelant les citoyens, jouissant d’une bonne santé et ne souffrant pas de maladies, à faire don de leur sang pour sauver des vies.