Le président ivoirien Alassane Ouattara a affirmé vendredi que son pays allait devenir un producteur «important» de pétrole à partir de 2023, après la découverte en septembre d'hydrocarbures qui seront exploités par la société italienne Eni.

«L'exploitation va commencer dans les mois qui viennent. A partir de 2023-2024 la Côte d'Ivoire sera un producteur de pétrole à un niveau important», a déclaré le chef de l'Etat à l'occasion de la signature d'accords avec le géant pétrolier italien.

Pour sa part, le PDG d'Eni, Claudio Descalzi, a confirmé que «la première production de ce champ» aura lieu en 2023. La Côte d'Ivoire avait annoncé en septembre dernier la «découverte majeure» de pétrole et de gaz naturel au large de ses côtes à l'est du pays.

Le potentiel de ce gisement baptisé «Baleine» est élevé: 1,5 à 2 milliards de barils de pétrole brut et 1.800 à 2.400 milliards de pieds cube de gaz associé. Jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire est un producteur modeste d'hydrocarbures, avec environ 30.000 barils par jour. Reste à savoir quelle sera la part qui reviendra à la Côte d'I voire dans l'exploitation du pétrole.

Interrogé sur le sujet, M. Descalzi n'a pas donné de chiffre, indiquant simplement qu'il s'agissait d'un contrat de partage de production comme la société Eni en conclut «en Afrique et dans le monde».

Lors de la phase d'exploration, Eni contrôlait 90% du bloc CI-101 contre 10% pour Petroci Holding qui représente les intérêts du gouvernement. Le président Alassane Ouattara a de son côté salué les accords signés par Eni pour s'engager sur la formation d'ingénieurs et de cadres. «Bien sûr, il y a un aspect financier mais aussi un aspect formation c'est très important» pour «l'emploi des jeunes», a-t-il déclaré. Outre Eni, plusieurs sociétés internationales, comme Total ou Tullow Oil, ont annoncé ces dernières années des découvertes importantes dans le pays qui dispose de 51 champs identifiés dont 4 en production, 26 en exploration et 21 encore libres ou en négociation.