Les marchés restaient bien orientés vendredi après la publication de l'inflation aux Etats-Unis, qui s'est accélérée à un niveau record, mais comme le prévoyaient les analystes. Wall Street évoluait en hausse: vers 17H30 GMT, le Dow Jones gagnait 0,17%, le S&P500 0,28% et le Nasdaq 0,27% En Europe, la tendance était plus négative mais les légères pertes de vendredi sont sans commune mesure avec les gains accumulés depuis le début de semaine: Paris a reculé de 0,24%, Francfort de 0,10%, Milan de 0,36% et Londres de 0,40%. L'inflation s'est accélérée en novembre sur un an aux Etats-Unis, enregistrant sa plus forte hausse depuis 1982, à 6,8% le mois dernier comparé à novembre 2020.

Toutefois, ce rythme est conforme au consensus des analystes. Les investisseurs espèrent que novembre est un pic avant un ralentissement progressif, comme l'avait suggéré la veille le président américain Joe Biden.

Le marché attend la réaction de Réserve fédérale américaine qui tient s réunion du comité monétaire la semaine prochaine, et qui devrait annoncer un durcissement de sa politique. «Tant que la Fed est sur le coup et pas à la traîne, les marc hés actions pourraient aller beaucoup, beaucoup plus haut», selon Adam Sarhan, fondateur et directeur général de 50 Park Investments.