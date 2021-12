Deux personnes sont mortes asphyxiées au monoxyde de carbone au village d'Aïn Ouarka, commune de Asla (58 km au sud-est de la wilaya de Nâama), a-t-on appris jeudi de la direction de wilaya de la protection civile.

La même source a précisé que l'accident, survenu mercredi soir, a causé la mort de deux personnes âgées de 38 et 60 ans, en raison d’une fuite de monoxyde de carbone de l'appareil de chauffage à l'intérieur de leur appartement situé au village d'Aïn Ouarka dans la commune d'Asla.

La même source a ajouté que les éléments de l'unité secondaire de protection civile d'Asla ont transféré les corps des deux victimes à la morgue de l'établissement public hospitalier "Mohamed Boudiaf" d’Aïn Sefra.

Les mêmes services ont évoqué la nécessité d'être vigilant concernant les dangers d’asphyxie et d'intoxication au monoxyde de carbone en respectant les mesures préventives telles que la ventilation et le respect des normes de sécurité dans l'installation et le fonctionnement des appareils de chauffage et des chauffe-eau par un personnel qualifié.

Durant la saison hivernale et la période de baisse perceptible des températures, les services de la protection civile intensifient les campagnes de sensibilisation au niveau des différents établissements scolaires, de formation professionnelle et de la jeunesse, ainsi que des places publiques, en fournissant toutes les orientations et conseils aux citoyens sur ces dangers et comment les prévenir, souligne la même source.