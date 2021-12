Trente-trois individus recherchées par la justice pour leur implication dans divers crimes ont été arrêtés par les forces de police de Aïn Defla durant le mois de novembre écoulé, a-t-on appris jeudi auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

Selon la même source, les individus recherchés ont été interpellés lors de 82 opérations inopinées de lutte contre la criminalité au niveau de nombre de villes de la wilaya qui se sont soldées par l'arrestation de 73 personnes, dont les 33 recherchés par la justice.

Il a été également procédé à l’arrestation, à la faveur des opérations inopinées, de dix personnes en possession d’armes blanches, de 13 en possession de kif traité et de psychotropes, ainsi que de 56 autres impliquées dans diverses affaires criminelles relevant du droit général, a-t-on signalé à la sûreté de wilaya. Ces opérations qui s’inscrivent, dans le cadre du plan sécuritaire mis en place par la sûreté de wilaya, visant à assurer la quiétude des citoyens et à lutter contre la criminalité en milieu urbain, ont ciblé les endroits réputés être le fief de la criminalité e t nombre d’autres endroits, à l’image des places publiques, des marchés, ainsi que des gares routières et ferroviaires, a-t-on précisé à la sûreté.