Cinq personnes sont décédées et six autres ont été blessées suite à une collision entre un bus et deux véhicules touristiques qui s’est produite samedi en fin d’après-midi à la sortie sud de la commune de Boughezoul au sud de Médéa, a-t-on appris auprès de la protection civile. L'accident, impliquant un bus de transport de voyageurs, assurant la liaison entre Alger et In-Salah et deux véhicules touristiques, est survenu sur un tronçon de la route nationale N 1, a indiqué la même source. Les cinq décédés, âgées entre 15 et 60 ans, sont morts sur le coup, alors que les six autres victimes, qui sont des passagers des véhicules légers percutés par le bus, souffrent de blessures graves ayant nécessité leurs évacuation d’urgence à l’hôpital de Ksar-el-Boukhari.